СМИ: Послов ЕС экстренно собирают из-за угроз Трампа ввести пошлины за Гренландию

Страны Евросоюза созывают своих послов на экстренное совещание в Брюсселе. Причиной стали угрозы президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины в связи с отказом обсуждать продажу Гренландии. Об этом в субботу, 17 января, сообщило Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Как передает агентство, встреча назначена на воскресенье, 18 января.

— Послов ЕС созвали на экстренное совещание в Брюсселе в воскресенье на тему Гренландии и новых угроз Трампа пошлинами, — говорится в статье.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон вводит пошлины в размере 10 процентов на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что угрозы Трампа о введении 10-процентных пошлин на экспорт против Дании и других европейских стран являются недопустимыми и неприемлемыми.

Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих в качестве ответа на заявления Дональда Трампа о намерении аннексировать остров. Сами гренландцы после заявлений Трампа начали скупать продукты, продавать жилье и готовиться к переезду из-за опасения остаться без социальных льгот, которые гарантирует Дания.

