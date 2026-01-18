СМИ: Послов ЕС экстренно собирают из-за угроз Трампа ввести пошлины за Гренландию

Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих в качестве ответа на заявления Дональда Трампа о намерении аннексировать остров. Сами гренландцы после заявлений Трампа начали скупать продукты, продавать жилье и готовиться к переезду из-за опасения остаться без социальных льгот, которые гарантирует Дания.