Народный календарь. Почему 21 января нельзя отправляться в дорогу

Существует примета, что тот, кто заболел на Емельяна, поправится очень быстро. Если 21 января метель, то в дорогу лучше не отправляться, потому что вьюга в Емельянов день считалась очень опасной. В эту дату также было принято угощать кума с кумой, так как это приносило им здоровье.