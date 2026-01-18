Ричмонд
Народный календарь. Почему 21 января нельзя отправляться в дорогу

В народном календаре дата 21 января получила название Емельян — накрути буран, Емельяны Перезимники или Василисы зимние. Этот день славился метелями, буранами и вьюгами.

В народном календаре дата 21 января получила название Емельян — накрути буран, Емельяны Перезимники или Василисы зимние. Этот день славился метелями, буранами и вьюгами.

На Руси эту дату считали окончательным прощанием со Святками. Крестьяне 21 января не работали до обеда, а вместо этого ходили в гости и рассказывали интересные истории. За дела было принято браться только во второй половине дня. Отсюда пошла поговорка: «Мели Емеля, твоя неделя».

Существует примета, что тот, кто заболел на Емельяна, поправится очень быстро. Если 21 января метель, то в дорогу лучше не отправляться, потому что вьюга в Емельянов день считалась очень опасной. В эту дату также было принято угощать кума с кумой, так как это приносило им здоровье.

Приметы погоды:

Ветер с юга дует — летом часто будут грозы.

Окна в доме запотели — будет оттепель.

Стога инеем покрылись — лето будет дождливым.

Именины отмечают: Василиса, Юлиан, Михаил, Доминик, Евгений, Григорий, Виктор, Владимир, Емельян, Георгий, Дмитрий.