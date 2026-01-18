Минобороны РФ: ПВО ликвидировала 34 БПЛА над российскими регионами

Российские военные нейтрализовали 34 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники украинских войск были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
17 украинских аппаратов уничтожили в Белгородской области, кроме того, беспилотники ликвидированы в Курской области, а также над Республикой Крым и Азовским морем.
«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 17 — над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Курской области, три — над территорией Воронежской области, один — над территорией Орловской области, один — над территорией Республики Крым, один — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на субботу российские военные ликвидировали 99 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. 29 беспилотников были нейтрализованы в Белгородской области.
Ранее сообщалось, что за три часа военнослужащие уничтожили 24 украинских беспилотника, 18 БПЛА были ликвидированы над Белгородской областью.