Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: ПВО ликвидировала 34 БПЛА над российскими регионами

Российские военные уничтожили 23 украинских беспилотника самолётного типа, в том числе в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нейтрализовали 34 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники украинских войск были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.

17 украинских аппаратов уничтожили в Белгородской области, кроме того, беспилотники ликвидированы в Курской области, а также над Республикой Крым и Азовским морем.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 17 — над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Курской области, три — над территорией Воронежской области, один — над территорией Орловской области, один — над территорией Республики Крым, один — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на субботу российские военные ликвидировали 99 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. 29 беспилотников были нейтрализованы в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что за три часа военнослужащие уничтожили 24 украинских беспилотника, 18 БПЛА были ликвидированы над Белгородской областью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше