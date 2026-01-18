Девушка-подросток пыталась отравить родителей крысиным ядом

В Бразилии семнадцатилетняя девушка попыталась отравить своих родителей, подмешав крысиный яд в семейный ужин. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.
По данным следствия, подросток добавила в приготовленные матерью блюда гранулированный яд под названием «чумбиньо», который в стране нелегально используется для борьбы с грызунами. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности ее двоюродного брата, который попробовал еду и заметил необычную консистенцию.
Он сразу предупредил родственников, благодаря чему родители не стали есть отравленную пищу. Сам юноша был госпитализирован, ему сделали промывание желудка, сейчас его состояние стабильно. Подросток была задержана и на допросе призналась, что совершила преступление в приступе гнева из-за того, что родители были против ее отношений с парнем передает издание Daily Star.
Австралийку Эрин Паттерсон приговорили к 33 годам тюрьмы за отравление троих пожилых родственников мужа. Суд признал 50-летнюю женщину виновной в смертельном отравлении свекрови Гейл Паттерсон, свекра Дона Паттерсона и сестры последнего Хизер Уилкинсон. Судья Кристофер Бил подчеркнул, что обвиняемая намеренно отравила родственников и не проявила жалости.