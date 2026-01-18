Тюменские врачи выходили младенца, который при рождении помещался в ладошку

Новорожденная девочка весила при рождении лишь 497 граммов.
В Перинатальном центре Тюмени врачам удалось выходить новорожденную девочку, появившуюся на свет на 25‑й неделе беременности с экстремально низкой массой тела — лишь 497 граммов. За три с лишним месяца медики добились невероятного результата: к моменту выписки вес ребенка составил 2 896 граммов. Об этом сообщила пресс‑служба департамента здравоохранения Тюменской области.
«При рождении она помещалась на ладошку. Первые 7 суток были решающими — такая масса тела считается экстремально низкой», — цитируют слова заведующей больницы Натальи Тюриной в telegram-канале депздрава.
Врачи применяли высокочастотную вентиляцию легких и интубацию, постепенно обучая ребенка дышать самостоятельно. После того, как девочка научилась дышать и усваивать питание, ее перевели в отделение патологии новорожденных, где она находилась вместе с мамой еще месяц.