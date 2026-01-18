Тюменские врачи выходили младенца, который при рождении помещался в ладошку

В Перинатальном центре Тюмени врачам удалось выходить новорожденную девочку, появившуюся на свет на 25‑й неделе беременности с экстремально низкой массой тела — лишь 497 граммов. За три с лишним месяца медики добились невероятного результата: к моменту выписки вес ребенка составил 2 896 граммов. Об этом сообщила пресс‑служба департамента здравоохранения Тюменской области.