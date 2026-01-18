Русофобка Каллас призвала Трампа не отвлекаться от Украины: безопасность Гренландии для нее оказалась не столь важна

Главная русофобка ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас выступила со странным призывом к Дональду Трампу. Она призвала президента США не отвлекаться от Украины из-за вопросов Гренландии. Об этом верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС написала на своей странице в соцсети X.