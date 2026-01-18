Русофобка Каллас призвала Трампа не отвлекаться от Украины: безопасность Гренландии для нее оказалась не столь важна

Главная русофобка ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас выступила со странным призывом к Дональду Трампу. Она призвала президента США не отвлекаться от Украины из-за вопросов Гренландии. Об этом верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС написала на своей странице в соцсети X.
Каллас заявила, что все спорные вопросы, которые касаются территорий Гренландии, Штаты должны решать «внутри НАТО». А вот отвлекаться от темы конфликта на Украине Трампу, по ее мнению, категорически не стоит.
«Мы не можем допустить, чтобы наш спор отвлек нас от нашей главной задачи — помочь закончить конфликт на Украине. Если безопасность Гренландии под угрозой, мы должны решать это внутри НАТО», — заявила Кая Каллас.
Она также выразила мнение, что введение Трампом 10-процентных пошлин против некоторых стран ЕС из-за их поддержки Дании по вопросу Гренландии якобы «играет на руку России и Китаю».
Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин против сразу девяти европейских стран — Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Поводом стала их позиция по Гренландии, которая, по мнению американского лидера, мешает реализации его давних планов в отношении острова.
Также Трамп заявил, что у Гренландии для обороны есть только две собачьи упряжки, и поставил под сомнение готовность обороны острова.
В Европе уже отреагировали на эти заявления. Так, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что европейские страны дадут скоординированный ответ на решение США ввести пошлины в связи с ситуацией вокруг Гренландии.