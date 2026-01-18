Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что беспокоится, что спор вокруг Гренландии отвлечёт Североатлантический альянс от помощи украинской стороне.
«Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить эту проблему внутри НАТО… Мы не можем позволить спору отвлекать нас от нашей главной задачи — помочь положить конец конфликту на Украине», — написала она на своей странице в соцсети X*.
Каллас прокомментировала слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о введении пошлин против некоторых стран ЕС из-за Гренландии.
Напомним, Трамп рассказал о введении в феврале текущего года пошлины в десять процентов в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Британии, Нидерландов, а также Финляндии. По его словам, пошлина увеличится до 25 процентов и будет действовать до заключения сделки о приобретении Гренландии Соединёнными Штатами.
Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что Зеленский за счёт помощи украинской стороне обеспечивает поступление денежных средств коррумпированным политикам из Соединённых Штатов и ЕС. В частности, по его словам, деньги, направленные Украине, осели в кармане главы европейской дипломатии Каи Каллас.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.