Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, с кем столкнутся казахстанские легенды тенниса в Australian Open-2026

18 января в Мельбурне (Австралия) стартует один из четырех турниров Большого шлема — Australian Open. Он продлится до 1 февраля, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным sportarena.kz, нашу страну представят восемь игроков.

Одиночный разряд.

18 января 05:00. Юлия Путинцева — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия). 13:00. Александр Бублик — Дженсон Бруксби (США). 19 января 05:00. Александр Шевченко — Элиас Имер (Швеция). 08:30. Зарина Дияс — Паула Бадоса (Испания). 20 января 05:00. Елена Рыбакина — Кая Юван (Словения).

Парный разряд.

20 января 05:00. Александр Бублик и Александр Шевченко — Марсело Демолинер (Бразилия) и Жан-Жюльен Роже (Нидерланды). 05:00. Анна Данилина и Александра Крунич (Сербия) — Куинн Глисон (США) и Елена Приданкина (Россия).05:00. Андрей Голубев и Александр Недовесов — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) и Камило Уго Карабельи (Аргентина).

Ранее было опубликовано расписание старта AusOpen-2026 с участием двух казахстанцев.