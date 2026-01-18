Выяснилось, с кем столкнутся казахстанские легенды тенниса в Australian Open-2026

По данным sportarena.kz, нашу страну представят восемь игроков.
Одиночный разряд.
18 января 05:00. Юлия Путинцева — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия). 13:00. Александр Бублик — Дженсон Бруксби (США). 19 января 05:00. Александр Шевченко — Элиас Имер (Швеция). 08:30. Зарина Дияс — Паула Бадоса (Испания). 20 января 05:00. Елена Рыбакина — Кая Юван (Словения).
Парный разряд.
20 января 05:00. Александр Бублик и Александр Шевченко — Марсело Демолинер (Бразилия) и Жан-Жюльен Роже (Нидерланды). 05:00. Анна Данилина и Александра Крунич (Сербия) — Куинн Глисон (США) и Елена Приданкина (Россия).05:00. Андрей Голубев и Александр Недовесов — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) и Камило Уго Карабельи (Аргентина).
