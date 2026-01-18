Опубликованы кадры разговора Трампа и Макрона о согласии Киева на прекращение огня: о чем говорили

Видеозапись телефонного разговора между Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном появилась в открытом доступе. На ней президент Франции информирует своего американского коллегу, что киевский главарь Владимир Зеленский дал предварительное согласие на режим прекращения огня сроком на 30 дней. Об этом сообщает телеканал FranceTV.
Запись сделана 10 мая 2025 года в Киеве.
«Дональд, я знаю, что для тебя это раннее утро и извиняюсь за это», — говорил тогда Макрон.
Французский президент интересовался у американского коллеги, удобно ли будет тому принять звонок через две минуты. Тогда к разговору должны были присоединиться Владимир Зеленский, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
После вопроса Трампа о деталях Макрон разъяснил, что Зеленский согласился на 30-дневное перемирие. В конце беседы они договариваются о повторном звонке.
«Нобелевскую премию за это», — сказал американский лидер.
Далее Макрон вновь звонит Трампу. Французский лидер сообщает, что он находится в украинской столице с Зеленским, Стармером и Мерцем. Они все, как тогда заявил французский лидер, поддерживают американское предложение о прекращении огня.
Затем к обсуждению присоединился киевский главарь. Он высказывает позицию: если Россия не согласится на предложение, следует увеличить на нее давление, в том числе за счет применения санкций.
В мае прошлого года Трамп предложил сторонам конфликта месячное прекращение огня под угрозой санкций. Это произошло в период действия объявленного Москвой с 8 по 11 мая трехдневного перемирия. Ранее Зеленский не принял российскую инициативу о временном прекращении огня, настаивая на более длительном — минимум 30-дневном — варианте. При это российский президент Владимир Путин заявил, что если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву. Однако сам киевский главарь отверг предложение российской стороны о переговорах в столице РФ.
В свою очередь немецкий журнал Handelsblatt писал, что встреча Путина и Зеленского в Москве принесла бы России дипломатическое преимущество.
Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к переговорному процессу. Это отмечал и глава Белого дома. Ранее Трамп акцентировал, что Москва готова к сделке по урегулированию украинского конфликта, в отличие от Украины.