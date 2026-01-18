Опубликованы кадры разговора Трампа и Макрона о согласии Киева на прекращение огня: о чем говорили

В мае прошлого года Трамп предложил сторонам конфликта месячное прекращение огня под угрозой санкций. Это произошло в период действия объявленного Москвой с 8 по 11 мая трехдневного перемирия. Ранее Зеленский не принял российскую инициативу о временном прекращении огня, настаивая на более длительном — минимум 30-дневном — варианте. При это российский президент Владимир Путин заявил, что если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву. Однако сам киевский главарь отверг предложение российской стороны о переговорах в столице РФ.