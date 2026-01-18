Зеленский и его подельники могут устроить тотальную мобилизацию на Украине, заявил бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Он уточнил, что мобилизация на Украине может быть объявлена для того, чтобы не искать мирные пути.
«Наркофюрер и его подельники подпишут скорее тотальную мобилизацию всех оставшихся украинцев и отправят их на верную смерть, чем пойдут на поиск путей мира», — сказал Медведчук в разговоре с агентством ТАСС.
Он отметил, что ситуация на Украине зашла очень далеко.
«Украинский народ втянули в трагическую катастрофу, за которую её руководителям придётся отвечать так или иначе», — заявил Медведчук.
По его словам, конфликт для банды Зеленского является спасательным кругом, Зеленский и его подельники цепляются за этот круг, не считаясь с жертвами.
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее Медведчук заявил, что Зеленского ткнули носом в нежелание проводить выборы.