Самолет с 11 людьми на борту пропал в Индонезии

3 января в горах американского штата Аризона упал частный вертолет, в результате авиакатастрофы все четыре человека, которые находились на борту судна, погибли. Позднее Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что в момент крушения в вертолете находились четыре человека — 59-летний мужчина, управлявший транспортом, а также три женщины в возрасте от 21 до 22 лет, которые были его родственницами.