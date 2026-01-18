Самолет с 11 людьми на борту пропал в Индонезии

В Индонезии пропал пассажирский самолет с 11 людьми на борту. Об этом стало известно в субботу, 17 января.
Как сообщает портал Detik, воздушное судно типа ATR 400, принадлежащее авиакомпании Indonesia Air Transport, потеряло связь в районе округа Марос в провинции Южный Сулавеси.
По данным главы оперативного отдела поисково-спасательной службы Анди Султана, на борту находились восемь членов экипажа и три пассажира. Самолет выполнял рейс из Джокьякарты в Макассар.
Точное местонахождение лайнера на данный момент неизвестно. К поисковой операции уже привлечены 25 сотрудников, спасатели планируют проводить поиски в несколько этапов, передает портал.
3 января в горах американского штата Аризона упал частный вертолет, в результате авиакатастрофы все четыре человека, которые находились на борту судна, погибли. Позднее Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что в момент крушения в вертолете находились четыре человека — 59-летний мужчина, управлявший транспортом, а также три женщины в возрасте от 21 до 22 лет, которые были его родственницами.