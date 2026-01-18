Ричмонд
Адам Кадыров провел совещание с чеченскими силовиками: его сняли на видео

Рамзан Кадыров опубликовал запись совещания во главе с сыном Адамом.

Источник: Комсомольская правда

Помощник главы Чечни, секретарь Совбеза ЧР Адам Кадыров провел совещание с командирами силовых ведомств республики. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров в Tekegram-канале.

«Помощник Главы ЧР, Секретарь Совета Безопасности ЧР Адам Кадыров провел в рамках моего поручения совещание с командирами силовых ведомств республики», — сообщил Кадыров-страший.

Рамзан Кадыров уточнил ключевые темы совещания. В повестку вошли подготовка и безопасность будущих выборов в Чечне, вопросы правопорядка, борьба с экстремизмом и работа чеченских формирований в зоне СВО.

Также обсуждались условия службы, продовольственное и техническое обеспечение личного состава.

Тогда же командир ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Анзор Бисаев в торжественной обстановке вручил Адаму Кадырову золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Награда была передана за вклад в охрану Запорожской АЭС в период спецоперации.

В конце 2025 года Рамзан Кадыров вручил Адаму Кадырову медаль памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Тогда министр Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев поздравил Кадырова-младшего с получением награды. По его словам, медаль вручена за весомый вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины.

В свою очередь Рамзан Кадыров публично отмечал, что к 17 годам его сын удостоился примерно 20-ти наград, и каждая из них, по его словам, заслужена. Он пояснял, что уровень требований к наследнику лидера Чечни несоизмеримо выше, чем к любому другому человеку.

Немногим ранее гуманитарная помощь Чечни для палестинцев, в первую очередь для жителей сектора Газа, стала курироваться Адамом Кадыровым. Под его руководством республика направила нуждающимся продовольствие, медикаменты и другие виды поддержки.

Летом Адам Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину, разместив в социальных сетях их совместное фото. В тексте он поблагодарил президента России за многолетнюю поддержку и внимание к нуждам чеченского народа.

