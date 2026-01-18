Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страстные девушки и суровые мужчины: опубликованы архивные кадры Крещенских купаний — 100 ледяных фото

В преддверии праздника Крещения Господня редакция «МК Новосибирск» решила вспомнить, как проходили купания в предыдущие годы. Мы собрали почти сотню ярких архивных фотографий — а есть ли на них вы?

98

В преддверии праздника Крещения Господня редакция «МК Новосибирск» решила вспомнить, как проходили купания в предыдущие годы. Мы собрали почти сотню ярких архивных фотографий Сиб.фм — а есть ли на них вы?

Традиционно к купелям выстраивались огромные очереди. Купаться в холодной крещенской воде шли новосибирцы всех возрастов — даже самые юные жители. После обряда освящения воды сибиряки скидывали куртки и тулупы, оставаясь в купальниках, невзирая на суровые морозы. Несколько шагов — и они в ледяной воде. За каждым окунающимся пристально наблюдали спасатели, а после омовения люди помогали землякам обтереться и укутаться в теплые вещи.

Ранее врач рассказал, сколько восстанавливается организм после крещенского купания.