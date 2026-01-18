Страстные девушки и суровые мужчины: опубликованы архивные кадры Крещенских купаний — 100 ледяных фото

Традиционно к купелям выстраивались огромные очереди. Купаться в холодной крещенской воде шли новосибирцы всех возрастов — даже самые юные жители. После обряда освящения воды сибиряки скидывали куртки и тулупы, оставаясь в купальниках, невзирая на суровые морозы. Несколько шагов — и они в ледяной воде. За каждым окунающимся пристально наблюдали спасатели, а после омовения люди помогали землякам обтереться и укутаться в теплые вещи.