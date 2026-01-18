В Египте потребовали миллионы рублей за возвращение впавшей в кому россиянки

По словам родных, сразу по прилете у Ольги Гардихановой произошел обширный инсульт с кровоизлиянием. Двенадцатого января египетские врачи провели сложнейшую девятичасовую операцию по удалению части гематомы и установке дренажа, но прогнозов пока не дают. Сын подтвердил, что 51-летняя женщина находится в реанимации под постоянным присмотром, где пребывание обходится примерно в 2−2,5 тысячи долларов в сутки и покрывается страховкой. По его словам, медстраховка закончится со дня на день, а мать по-прежнему остается в тяжелом состоянии.