В Египте потребовали миллионы рублей за возвращение впавшей в кому россиянки

Россиянка впала в кому в Египте.
Родные россиянки, находящейся в коме в Египте, пытаются вывезти ее в Россию, но частные перевозчики запрашивают за это больше 10 миллионов рублей. Об этом заявил сын женщины Руслан Гардиханов.
«Частные транспортные компании просят за медицинскую эвакуацию более десяти миллионов рублей. Моя мама, учительница из Татарстана, впала в кому из-за инсульта вечером четвертого января прямо в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Сначала сильно заболела голова, появилась одышка, через некоторое время остановилось сердце. Врачи приехали быстро, начали оказывать помощь, реанимировали», — рассказал Гардиханов корреспонденту РИА Новости.
По словам родных, сразу по прилете у Ольги Гардихановой произошел обширный инсульт с кровоизлиянием. Двенадцатого января египетские врачи провели сложнейшую девятичасовую операцию по удалению части гематомы и установке дренажа, но прогнозов пока не дают. Сын подтвердил, что 51-летняя женщина находится в реанимации под постоянным присмотром, где пребывание обходится примерно в 2−2,5 тысячи долларов в сутки и покрывается страховкой. По его словам, медстраховка закончится со дня на день, а мать по-прежнему остается в тяжелом состоянии.