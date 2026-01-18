Названа средняя зарплата курьеров в России

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В среднем предлагаемая зарплата для курьеров в России за последний месяц составила почти 170 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru.
«За последний месяц предлагаемая в вакансиях заработная плата курьеров составила 169,6 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По данным сервиса, в разрезе регионов самую высокую зарплату курьерам предлагают в Республике Северная Осетия-Алания (190,8 тысяч рублей), Кабардино-Балкарской Республике, Московской области и Ямало-Ненецком АО (по 190 тысяч рублей), а также в Удмуртской Республике (189,6 тысяч рублей).
Кроме того, в пресс-службе также уточнили, что предлагаемые зарплаты водителей в России за последний месяц достигли 210 тысяч рублей. В Магаданской области им предлагают 230 тысяч рублей, в Республике Алтай и Ненецком автономном округе по 215 тысяч рублей, в Республике Ингушетия — 210,6 тысяч рублей, а в Краснодарском крае — 210 тысяч рублей.