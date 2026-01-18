Названа средняя зарплата курьеров в России

Кроме того, в пресс-службе также уточнили, что предлагаемые зарплаты водителей в России за последний месяц достигли 210 тысяч рублей. В Магаданской области им предлагают 230 тысяч рублей, в Республике Алтай и Ненецком автономном округе по 215 тысяч рублей, в Республике Ингушетия — 210,6 тысяч рублей, а в Краснодарском крае — 210 тысяч рублей.