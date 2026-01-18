«Превзойдет британскую OneWeb»: в России рассказали об аналоге Starlink

Спутниковая система «Рассвет» — российский аналог Starlink — предназначена для модернизации системы военного управления войсками. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд».
«Это создание глобальной автоматизированной системы управления войсками, когда каждый военнослужащий будет иметь возможность получать ту или иную информацию, передать координаты прямо на спутник», — пояснил эксперт.
«Рассвет» также позволит обеспечить интернетом удаленные регионы России и улучшит связь с гражданскими судами. Размещение спутников на оптимальной орбите повысит надёжность связи и навигации, особенно в Арктике.
Кроме этого, эксперт отметил, хотя возможности «Рассвета» пока ограничены по сравнению со Starlink, однако это большой шаг вперед. Он также заявил, что отечественная система должна будет превзойти британскую OneWeb, обслуживающую лишь корпорации и крупные армейские подразделения.
Накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о начале серийного производства терминала для широкополосного интернета.