«Превзойдет британскую OneWeb»: в России рассказали об аналоге Starlink

Кроме этого, эксперт отметил, хотя возможности «Рассвета» пока ограничены по сравнению со Starlink, однако это большой шаг вперед. Он также заявил, что отечественная система должна будет превзойти британскую OneWeb, обслуживающую лишь корпорации и крупные армейские подразделения.