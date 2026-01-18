Ричмонд
Роспотребнадзор рассказал, кому нужно быть осторожнее при купании в проруби

РИА Новости: людям с болезнями ЖКТ нужно быть осторожнее при купании в проруби.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Людям с болезнями дыхательных путей, ЖКТ, эндокринными и воспалительными заболеваниями носоглотки нужно быть особо осторожными при купании в проруби в Крещение, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.

«Особую осторожность при купании в проруби необходимо проявить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем, болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями», — заявили РИА Новости в ведомстве.

Там уточнили, что не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам и пожилым людям из-за риска возникновения осложнений.

«Перед погружением в прорубь измерьте уровень артериального давления и убедитесь в том, что его значения в норме. Необходимо разогреть мышцы, подготовив их к холодной воде. В воду нужно спускаться ногами. Ныряние в прорубь головой может грозить спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания», — отметили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре рекомендовали не задерживаться в проруби дольше минуты, чтобы не допустить общего переохлаждения. Выходя из купели нужно держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих. После купания следует насухо вытереться полотенцем и уйти в тёплое помещение.