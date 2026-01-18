Роспотребнадзор рассказал, кому нужно быть осторожнее при купании в проруби

«Перед погружением в прорубь измерьте уровень артериального давления и убедитесь в том, что его значения в норме. Необходимо разогреть мышцы, подготовив их к холодной воде. В воду нужно спускаться ногами. Ныряние в прорубь головой может грозить спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания», — отметили в пресс-службе.