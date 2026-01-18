В Египте за перевозку россиянки, впавшей в кому, просят более 10 млн рублей

Семья российской туристки, находящейся в коме в египетской больнице после инсульта, ищет способ организовать ее транспортировку на родину. Об этом рассказал сын пострадавшей.
По его словам, частные медицинские авиакомпании запрашивают за эту услугу более 10 миллионов рублей.
51-летняя Ольга Гардиханова из Татарстана впала в кому в аэропорту Шарм-эль-Шейха 4 января, сразу после прилета. Врачи диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. 12 января ей провели девятичасовую операцию по удалению части гематомы, но прогнозов медики пока не дают.
Пребывание в реанимации международной больницы обходится семье примерно в 2−2,5 тысячи долларов в сутки. Страховое покрытие, по словам родных, скоро закончится. Сын женщины, Руслан Гардиханов, заявил, что продолжает вести переговоры с различными ведомствами и компаниями, чтобы вернуть мать в Россию, передает РИА Новости.
Ранее Руслан Гардиханов рассказал, что по словам ее 27-летнего сына, у женщины сначала появилась головная боль, затем нарушилась координация и пропала речь. После приема таблетки, которую дали врачи, она потеряла сознание, и у нее остановилось сердце.