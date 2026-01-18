В Египте за перевозку россиянки, впавшей в кому, просят более 10 млн рублей

Ранее Руслан Гардиханов рассказал, что по словам ее 27-летнего сына, у женщины сначала появилась головная боль, затем нарушилась координация и пропала речь. После приема таблетки, которую дали врачи, она потеряла сознание, и у нее остановилось сердце.