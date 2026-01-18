Ричмонд
Рядовой Балаев под вражеским огнём уничтожил трёх солдат ВСУ

Российский военнослужащий Азамат Балаев ликвидировал трёх солдат Вооружённых сил Украины, находясь под обстрелом беспилотных летательных аппаратов и артиллерии, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что рядовой Балаев выполнял боевую задачу.

«В ходе выполнения задачи противник применил артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. При отражении контрнаступления противника Азамат лично уничтожил трёх боевиков ВСУ. В результате предпринятых действий удалось удержать ключевую позицию до прихода основных сил», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МО рассказали о подвиге российского военнослужащего Игната Киле. Младший сержант, несмотря на шквальный огонь и атаки ударных украинских беспилотников, ворвался на позиции противника и ликвидировал трёх боевиков.

«В ходе выполнения боевой задачи, невзирая на шквальный огонь и атаки ударных БПЛА, военнослужащий ворвался на позиции противника и уничтожил трёх боевиков ВСУ огнём из стрелкового оружия», — рассказали в ведомстве.

В сообщении подчёркивается, что благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта был захвачен украинский опорный пункт.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.

