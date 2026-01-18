Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чесноков заработал пенальти в дебютном матче за шотландский «Хартс»

Казахстанский полузащитник Ислам Чесноков дебютировал за «Хартс» в матче 1/16 финала Кубка Шотландии по футболу сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В четвертом раунде команда из Эдинбурга принимала «Фалкирк». Основное время завершилось ничьей со счетом 1:1. Гости вышли вперед благодаря голу английского форварда Бена Паркинсона на 59-й минуте. Когда «Хартс» проигрывал, на поле появился Чесноков. Казахстанец вышел на замену на 77-й минуте.

Спустя несколько минут он прорвался в штрафную площадь и заработал пенальти за фол на себе. Одиннадцатиметровый удар реализовал шотландский нападающий Лоренс Шенкленд на 86-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время Чесноков также отметился желтой карточкой.

Команды перешли в дополнительное время и не смогли изменить счет. В результате была назначена серия пенальти. Футболисты «Фалкирка» реализовали все пять попыток. Хозяева поля отличились четырежды, а бельгийский форвард Элтон Кабангу пробил мимо ворот.

Чесноков к точке не подходил. «Хартс» вылетел из Кубка Шотландии, но продолжает борьбу за титул в Премьершипе, где лидирует с 50 очками после 22 туров.