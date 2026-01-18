Чесноков заработал пенальти в дебютном матче за шотландский «Хартс»

В четвертом раунде команда из Эдинбурга принимала «Фалкирк». Основное время завершилось ничьей со счетом 1:1. Гости вышли вперед благодаря голу английского форварда Бена Паркинсона на 59-й минуте. Когда «Хартс» проигрывал, на поле появился Чесноков. Казахстанец вышел на замену на 77-й минуте.
Спустя несколько минут он прорвался в штрафную площадь и заработал пенальти за фол на себе. Одиннадцатиметровый удар реализовал шотландский нападающий Лоренс Шенкленд на 86-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время Чесноков также отметился желтой карточкой.
Команды перешли в дополнительное время и не смогли изменить счет. В результате была назначена серия пенальти. Футболисты «Фалкирка» реализовали все пять попыток. Хозяева поля отличились четырежды, а бельгийский форвард Элтон Кабангу пробил мимо ворот.
Чесноков к точке не подходил. «Хартс» вылетел из Кубка Шотландии, но продолжает борьбу за титул в Премьершипе, где лидирует с 50 очками после 22 туров.