Учительница из России впала в кому во время отдыха в Египте: теперь у семьи требуют миллионы за ее возвращение домой

Семья пытается вернуть в Россию женщину, уже две недели находящуюся в коме после инсульта в Египте. Однако стоимость услуг по ее транспортировке на родину частными компаниями превышает 13 млн рублей. Об этом рассказал РИА Новости сын пациентки Руслан Гардиханов.
«Вечером 4 января, когда мы прилетели в Шарм-эль-Шейх, в аэропорту мама почувствовала себя плохо… Когда приехали в больницу, сделали томографию, сказали, что произошел инсульт, обширное кровоизлияние», — сказал собеседник агентства.
По его словам, женщина продолжает оставаться в коме в реанимации. 12 января ей была проведена девятичасовая операция по удалению части гематомы и установке дренажа. Прогноз врачей на данный момент отсутствует.
По словам сына пациентки, она находится под постоянным контролем в реанимации, что обходится примерно в 2−2,5 тыс. долларов ежедневно. Действие страховки, как он пояснил, заканчивается совсем скоро.
Ранее 51-летняя учительница из Татарстана Ольга Гардиханова, прилетев в Шарм-эль-Шейх на новогодние праздники, перенесла инсульт и впала в кому.