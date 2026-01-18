Учительница из России впала в кому во время отдыха в Египте: теперь у семьи требуют миллионы за ее возвращение домой

Семья пытается вернуть в Россию женщину, уже две недели находящуюся в коме после инсульта в Египте. Однако стоимость услуг по ее транспортировке на родину частными компаниями превышает 13 млн рублей. Об этом рассказал РИА Новости сын пациентки Руслан Гардиханов.