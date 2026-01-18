Медики ХМАО определили допустимое время погружения в прорубь для новичков

Если человек уже закалялся — можно задержаться в воде на минуту, если впервые — лучше ограничиться 10 секундами.
При купании в проруби важно строго соблюдать временные ограничения: подготовленным людям разрешено находиться в воде до одной минуты, а новичкам — не более 10 секунд. Такое ограничение помогает избежать переохлаждения и других рисков для здоровья. Рекомендации по безопасному купанию опубликовала пресс‑служба департамента здравоохранения ХМАО.
«Оптимальное время — до одной минуты. Неподготовленным людям лучше ограничиться 10 секундами», — сказано в telegram‑канале депздрава.
Медики рекомендуют перед купанием в проруби плотно поесть за пару часов и сделать разминку для разогрева тела. Окунаться нужно только в оборудованных местах со спасателями и медиками, в удобной нескользкой обуви и легкой в снятии одежде. После выхода из воды следует растереться полотенцем, переодеться в сухое, зайти в теплое помещение и выпить горячий чай — алкоголь запрещен.
Людям с хроническими заболеваниями купаться можно лишь после консультации с врачом. Детям погружение не рекомендуется: их организм не готов к холодовой нагрузке, что может вызвать стресс, панику, потерю координации и негативно сказаться на нервной системе.