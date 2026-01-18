Медики ХМАО определили допустимое время погружения в прорубь для новичков

Медики рекомендуют перед купанием в проруби плотно поесть за пару часов и сделать разминку для разогрева тела. Окунаться нужно только в оборудованных местах со спасателями и медиками, в удобной нескользкой обуви и легкой в снятии одежде. После выхода из воды следует растереться полотенцем, переодеться в сухое, зайти в теплое помещение и выпить горячий чай — алкоголь запрещен.