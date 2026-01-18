Ричмонд
Эксперт рассказала, сколько выходных дней ждет россиян в 2026 году

РИА Новости: россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году, включая праздники, рабочих дней будет 247, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Согласно производственному календарю, в 2026 году предусмотрено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней», — сообщила Подольская.

Она отметила, что соотношение выходных и рабочих дней в 2026 году составляет примерно один к двум.

При этом период ежегодного оплачиваемого отпуска не учитывается в число выходных дней, так что продолжительность отдыха может увеличиться еще как минимум на 28 дней, уточнила собеседник агентства.