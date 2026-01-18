Бывший футболист «Локомотива» и «Металлурга» Шамрин найден мертвым в Липецке

В Липецке найден мертвым бывший футболист московского «Локомотива» и липецкого «Металлурга» Артур Шамрин. Об этом в субботу, 17 января, сообщил в своем Telegram-канале ФК «Металлург».
— За потерей потеря — умер Артур Шамрин. Тело одного из главных талантов липецкого футбола Артура Шамрина было обнаружено сегодня в микрорайоне «Елецком», — говорится в сообщении.
По данным клуба, 56-летний Шамрин вышел на прогулку в пятницу, 16 января, и не вернулся домой. Всю ночь его искали родственники и волонтеры поискового отряда. Тело футболиста было обнаружено на улице в субботу. Новость о смерти подтвердил его сын.
Шамрин выступал за «Локомотив» на разных этапах своей спортивной карьеры. Он оставил след в истории, став 18-м лучшим бомбардиром липецкого «Металлурга». Также он играл в дублирующем составе московского «Спартака», за одесский СКА и майкопскую «Дружбу». В последние годы жизни спортсмен имел инвалидность по неврологическому заболеванию. Точная причина смерти не называется.