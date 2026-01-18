Бывший футболист «Локомотива» и «Металлурга» Шамрин найден мертвым в Липецке

По данным клуба, 56-летний Шамрин вышел на прогулку в пятницу, 16 января, и не вернулся домой. Всю ночь его искали родственники и волонтеры поискового отряда. Тело футболиста было обнаружено на улице в субботу. Новость о смерти подтвердил его сын.