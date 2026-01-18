Патриарх Феофил III освятил изготовленную в РФ копию Гефсиманской плащаницы

Российская копия Гефсиманской плащаницы, изготовленная российскими мастерами, была освящена патриархом Иерусалимским Феофилом III. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.
«Освящение святыни состоялось в рамках паломнической поездки делегации Фонда в Израиль», — рассказал собеседник агентства.
Также уточняется, что копия изготовлена в натуральную величину в соответствии с классическими канонами иконописи. Автор произведения — преподаватель Иконописной школы при СПбДА, художник-иконописец Яков Прокофьев.
В пресс-службе также добавили, что при освящении патриарх Феофил заявил, что надеется на то, что копия плащаницы принесет русским людям силу, надежду и укрепление.
