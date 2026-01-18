Пироговский университет рассказал, кому противопоказаны крещенские купания

«Основными противопоказаниями для погружения в прорубь являются любые заболевания в острый период. Также сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, ишемическая болезнь, последствия инфаркта или инсульта, так как стресс ледяной водой повышает риск резкого скачка давления, что может быть причиной инфаркта, инсульта. Хронические воспалительные процессы: гастрит, язва, панкреатит, артриты, бронхиальная астма (холод провоцирует обострение)», — сказала РИА Новости Махова.