Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пироговский университет рассказал, кому противопоказаны крещенские купания

РИА Новости: язва и гастрит являются противопоказаниями к крещенским купаниям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания, гастрит, язва и эпилепсия являются противопоказаниями для участия в крещенских купаниях, рассказала РИА Новости ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова.

Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.

«Основными противопоказаниями для погружения в прорубь являются любые заболевания в острый период. Также сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, ишемическая болезнь, последствия инфаркта или инсульта, так как стресс ледяной водой повышает риск резкого скачка давления, что может быть причиной инфаркта, инсульта. Хронические воспалительные процессы: гастрит, язва, панкреатит, артриты, бронхиальная астма (холод провоцирует обострение)», — сказала РИА Новости Махова.

Кроме того, по словам врача, противопоказаниями могут служить такие неврологические заболевания, как эпилепсия, невралгия, а также состояние после инсульта.

Людям с ранами и травмами также рекомендуется отказаться от участия в крещенских купаниях, помимо этого, нельзя окунаться в прорубь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, уточнила собеседник агентства.

Она предупредила, что игнорирование противопоказаний может привести к внезапной остановке сердца или дыхания, инфаркту, инсульту, обострению хронических болезней, тяжелому переохлаждению, судорогам, утоплению.