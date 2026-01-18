Назван безопасный способ утилизации новогодней елки

По ее словам, елку длиннее полуметра нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер, за это полагается штраф от 2 до 4 тысяч рублей. За ее оставление рядом с контейнером или в подъезде штраф еще выше — от 5 до 15 тысяч рублей. Основания — нарушение законодательства об отходах и правил противопожарной безопасности.