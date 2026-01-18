Назван безопасный способ утилизации новогодней елки

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Способы утилизации елки зависят от того, живая она или искусственная, а нарушение карается штрафом, рассказала агентству «Прайм» член Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
По ее словам, елку длиннее полуметра нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер, за это полагается штраф от 2 до 4 тысяч рублей. За ее оставление рядом с контейнером или в подъезде штраф еще выше — от 5 до 15 тысяч рублей. Основания — нарушение законодательства об отходах и правил противопожарной безопасности.
Вместо этого можно сдать живую елку в пункт приема на переработку. Адреса есть на сайте городской администрации и в соцсетях.
«Акции работают обычно до конца февраля. Деревья измельчают в щепу для мульчирования в парках, подстилки для животных», — рассказала Безмаленко.
В сельской местности живую елку можно сжечь или компостировать с соблюдением правил. Искусственное дерево лучше отнести на специальную площадку для крупногабаритного мусора, откуда его утилизуют по всем правилам, заключила юрист.