В ОП предложили поддержать семейных студентов: вот какую стипендию им хотят выплачивать

В России хотят создать стипендию для студентов с семьями.

Источник: Комсомольская правда

Для семейных студентов-очников необходимо установить целевую стипендию в размере прожиточного минимума. С подобным предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Допустим, если оба [супруга] успешно учатся очно, то получают стипендию в размере одного прожиточного минимума на каждого студента. Если один учится успешно, а второй неуспешно — получают одну стипендию», — сказал он в беседе с ТАСС.

По мнению Рыбальченко, поддержка важна в первую очередь для младшекурсников, которые не могут работать из-за очной формы обучения.

Он пояснил, что новая стипендия поможет студентам компенсировать отмененные ранее выплаты и послужит дополнительным стимулом к созданию семьи, тем более что расходы бюджета на ее введение будут невелики.

Не так давно в Госдуме выступили с инициативой обязать ВУЗы выделять для студенческих семей отдельные жилые помещения.