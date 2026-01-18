ЯНАО вошел в число регионов с самой высокой зарплатой для курьеров

На Ямале курьерам предлагают 190 тысяч рублей в месяц.
На Ямале курьерам предлагают зарплату в размере 190 тысяч рублей — это один из самых высоких показателей по России. Наряду с ЯНАО в топ‑5 регионов по уровню оплаты труда курьеров вошли Республика Северная Осетия — Алания и Кабардино‑Балкарская Республика. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Hh.ru.
«За последний месяц предлагаемая в вакансиях заработная плата курьеров составила 169,6 тысяч рублей. В разрезе регионов самую высокую зарплату курьерам предлагают в Республике Северная Осетия — Алания (190,8 тысяч рублей), Кабардино‑Балкарской Республике, Московской области и Ямало‑Ненецком АО (по 190 тысяч рублей), а также в Удмуртской Республике (189,6 тысяч рублей)», — говорится на сайте РИА Новости.
Помимо данных по курьерам, сервис привел статистику и по водителям: в среднем по России предлагаемая зарплата достигла 210 тысяч рублей. Самые высокие предложения зафиксированы в Магаданской области (230 тысяч рублей), Республике Алтай и Ненецком автономном округе (по 215 тысяч рублей), Республике Ингушетия (210,6 тысяч рублей) и Краснодарском крае (210 тысяч рублей).