ЯНАО вошел в число регионов с самой высокой зарплатой для курьеров

На Ямале курьерам предлагают зарплату в размере 190 тысяч рублей — это один из самых высоких показателей по России. Наряду с ЯНАО в топ‑5 регионов по уровню оплаты труда курьеров вошли Республика Северная Осетия — Алания и Кабардино‑Балкарская Республика. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Hh.ru.