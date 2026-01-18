Россиянам напомнили правила при крещенских купаниях: сколько можно находиться в воде

При крещенском купании важно соблюдать два ключевых правила. Роспотребнадзор рекомендует находиться в проруби не более минуты, после чего — быстро вытереться и уйти в тепло. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства для ТАСС.
«Не рекомендуется задерживаться в проруби дольше минуты, чтобы не допустить общего переохлаждения», — напомнил собеседник агентства.
В ведомстве предупредили, что погружаться в крещенскую купель следует только ногами, так как ныряние головой вперед создает риск спазма мозговых сосудов и потери сознания.
В ведомстве уточнили, что при выходе из воды необходимо использовать страховку — поручни или помощь. Завершающим этапом является обязательное вытирание насухо и немедленный переход в отапливаемое помещение, напомнили в Роспотребнадзоре.
Крещенские купания традиционно пройдут в день Крещения Господня — 19 января.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что на Крещение не стоит рисковать жизнью, необходимо окунаться в оборудованных местах.