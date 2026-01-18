Каллас: спор о Гренландии приведёт к обнищанию Европы и США

Глава европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ввести пошлины против ряда стран ЕС из-за спора по Гренландии, она заявила, что этот спор может привести к обнищанию Европы и США.
«Пошлины угрожают привести к обнищанию Европы и США и подорвать общее процветание», — написала Калласа на своей странице в соцсети X*.
Кроме того, по её словам, Российская Федерация и Китайская народная Республика якобы «извлекают выгоду из разногласий между союзниками».
Напомним, Трамп рассказал о введении в феврале текущего года пошлины в десять процентов в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Британии, Нидерландов, а также Финляндии. По его словам, пошлина увеличится до 25 процентов и будет действовать до заключения сделки о приобретении Гренландии Соединёнными Штатами.
Ранее Каллас заявила, что что беспокоится, что спор вокруг Гренландии отвлечёт Североатлантический альянс от помощи украинской стороне.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.