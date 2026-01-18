Ричмонд
Эксперт: Аналог Starlink «Рассвет» изменит систему управления войсками

Создаваемая в России спутниковая система «Рассвет», которую называют отечественным аналогом Starlink, сможет коренным образом изменить систему управления войсками. Об этом в субботу, 17 января, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд».

По словам эксперта, система в первую очередь будет решать военные задачи, создавая глобальную сеть связи для российских вооруженных сил.

— Это создание глобальной автоматизированной системы управления войсками, когда каждый военнослужащий будет иметь возможность получать ту или иную информацию, передать координаты прямо на спутник, — пояснил Кнутов в интервью.

Он добавил, что параллельно развиваемая система спутников дистанционного зондирования «Зоркий» позволит усовершенствовать наведение высокоточного оружия. Помимо военных целей, «Рассвет» обеспечит интернетом удаленные регионы России, включая Арктику, и связь с гражданскими судами. Эксперт признал, что поначалу возможности системы будут ограничены по сравнению с Starlink, но назвал ее создание «мощнейшим прорывом».

16 января глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что российскую спутниковую систему «Зоркий», которую называют аналогом Starlink, планируют запустить в серийное производство уже в 2026 году.

