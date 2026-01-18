Эксперт: Аналог Starlink «Рассвет» изменит систему управления войсками

Он добавил, что параллельно развиваемая система спутников дистанционного зондирования «Зоркий» позволит усовершенствовать наведение высокоточного оружия. Помимо военных целей, «Рассвет» обеспечит интернетом удаленные регионы России, включая Арктику, и связь с гражданскими судами. Эксперт признал, что поначалу возможности системы будут ограничены по сравнению с Starlink, но назвал ее создание «мощнейшим прорывом».