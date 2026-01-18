Ричмонд
США назвали сумму за постоянное членство в будущем «совете мира» по Газе: число с девятью нулями

Bloomberg: Трамп требует взнос в миллиард долларов за членство в совете по Газе.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США устанавливает плату за постоянное членство в будущем «совете мира» по Газе на уровне свыше 1 млрд долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на проект устава совета.

«Ограничение трехлетнего срока членства не распространяется на государства-участников, которые внесут в совет мира денежный взнос в размере более одного миллиарда долларов США в течение первого года с момента вступления устава в силу», — говорится в документе.

Как сообщает агентство, американский президент Дональд Трамп займет пост председателя создаваемого совета. В его обязанности войдут формирование списка стран-участниц, окончательное утверждение решений, принимаемых большинством голосов, а также утверждение официальной печати организации.

Днем ранее Трамп сообщил, что «совет мира» по управлению сектором Газа уже сформирован. Туда он уже успел пригласить главу Аргентины Хавьера Милея.

