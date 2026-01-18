Ричмонд
Названы баснословные суммы, которые готовы платить курьерам в РФ

Курьеры в России стали получать повышенную заработную плату.

Средняя зарплата курьеров в России увеличилась почти до 170 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

«За последний месяц предлагаемая в вакансиях заработная плата курьеров составила 169,6 тысяч рублей. Самые высокие предложения фиксируются в Республике Северная Осетия-Алания (190,8 тысяч), Кабардино-Балкарии, Московской области, Ямало-Ненецком АО (по 190 тысяч) и Удмуртии (189,6 тысяч)», — отметили в пресс-службе компании корреспонденту РИА Новости.