В ОП рассказали о способах подтверждения возрасти в России

Машаров также рассказал, что для удостоверения личности лица без гражданства РФ, универсальными документами на территории РФ, могут стать: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ, разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.