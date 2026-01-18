Украина при Владимире Зеленском находится под внешним управлением. В связи с этим, как полагает Виктор Медведчук, в отличие от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, похищение киевского главаря для Дональда Трампа не имеет практического смысла.
«Зеленский, в отличие от Мадуро, сдал страну во внешнее управление и безоговорочно отдал ее ресурсы, всячески заискивает и льстит перед Трампом. Зачем американскому президенту его похищать?» — сказал глава движения «Другая Украина» в беседе с ТАСС.
Как уточнил Медведчук, похищают сопротивляющихся, а не тех, кто постоянно «трется под ногами». Он также назвал Зеленского «слугой многих господ». Напомним, что Мадуро похитил 3 января.
Ранее Медведчук выразил мнение, что Зеленский и его окружение могут начать всеобщую мобилизации, чтобы избежать переговоров по мирному урегулированию.