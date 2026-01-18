Фон дер Ляйен подтвердила планы Европы направить войска в Гренландию

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на фоне угроз президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ввести пошлины против ряда стран заявила, что в Гренландию будут направлены европейские войска для участия в военных манёврах.
«Предварительно скоординированные датские учения, проведённые совместно с союзниками, отвечают необходимости укрепления безопасности в Арктике», — написала она на своей странице в соцсети X*.
Напомним, Трамп рассказал о введении в феврале текущего года пошлины в десять процентов в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Британии, Нидерландов, а также Финляндии.
По его словам, пошлина увеличится до 25 процентов и будет действовать до заключения сделки о приобретении Гренландии американской стороной.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что спор может привести к обнищанию Европы и Соединённых Штатов. Кроме того, Каллас испугалась, что спор о Гренландии отвлечёт Североатлантический альянс от помощи Украине.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.