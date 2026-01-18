Bloomberg: За место в «Совете мира» по Газе Трамп запросил миллиард долларов

Администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести плату за постоянное членство в «Совете мира» по сектору Газа. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на проект устава, страны, которые в течение первого года выделят совету более миллиарда долларов, смогут получить место на три года с правом продления.
В документе говорится, что Трамп будет решать, кого приглашать в состав организации. Каждая страна получит один голос, а решения будут приниматься большинством, однако все они должны быть одобрены председателем.
По данным агентства, обычный срок полномочий для стран-участниц составит три года с момента вступления устава в силу.
— Каждое государство-участник будет осуществлять свои обязанности не больше трех лет с момента вступления этого устава в силу с возможностью продления срока полномочий председателем. Трехлетний срок не будет распространяться на государства-члены, которые в течение первого года после вступления в силу этого устава выделят совету более одного миллиарда долларов, — цитирует Bloomberg проект документа.
16 января Трамп объявил о создании Совета мира, который займется восстановлением сектора Газа. Он подчеркнул, что формирование контрольного органа является ключевым элементом второго этапа плана Белого дома по урегулированию конфликта в регионе.