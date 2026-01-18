Bloomberg: За место в «Совете мира» по Газе Трамп запросил миллиард долларов

— Каждое государство-участник будет осуществлять свои обязанности не больше трех лет с момента вступления этого устава в силу с возможностью продления срока полномочий председателем. Трехлетний срок не будет распространяться на государства-члены, которые в течение первого года после вступления в силу этого устава выделят совету более одного миллиарда долларов, — цитирует Bloomberg проект документа.