Юрист рассказал, как получить компенсацию за плохо убранные от снега дворы

«Если в результате ненадлежащего оказания услуг по уборке территории жильцам причинён ущерб (поврежден снегом автомобиль, травма из-за падения на скользком асфальте и т.д.) граждане могут даже получить компенсацию за порчу имущества от управляющей компании. Если же, не дай бог, причинён вред жизни и здоровью, то необходимо обращаться в полицию с требованием возбуждения уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — заявил РИА Новости Хаминский.