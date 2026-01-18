После праздничных дней тюменские школьники рискуют остаться без льготных поездок

Проверить остаток поездок на льготной транспортной карте школьника можно двумя способами: по информации в билете либо в личном кабинете на сайте АО ТТС — для этого необходимо сформировать историю поездок за последние несколько дней. С 1 января 2026 года стоимость одной поездки для школьников составляет 8,4 рубля (20 % от тарифа), для студентов — 21 рубль (50 % от тарифа).