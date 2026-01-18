После праздничных дней тюменские школьники рискуют остаться без льготных поездок

На январь школьникам начислено 36 поездок с учетом 18 учебных дней.
После новогодних каникул важно проверить остаток поездок на льготных транспортных картах детей‑школьников Тюмени — часть лимита могла быть израсходована во время активных выходных. В январе ученикам начислено 36 поездок исходя из 18 учебных дней, а студентам — 54 поездки. Информацию об этом опубликовал портал «Вслух.ру».
«Первого числа месяца (как обычно в учебный год) зачислены поездки на предстоящий месяц. Их количество рассчитывается исходя из двух поездок в день за минусом каникул, праздников и воскресений. В январе — 18 учебных дней, соответственно, 36 поездок», — сообщает «Вслух.ру».
Проверить остаток поездок на льготной транспортной карте школьника можно двумя способами: по информации в билете либо в личном кабинете на сайте АО ТТС — для этого необходимо сформировать историю поездок за последние несколько дней. С 1 января 2026 года стоимость одной поездки для школьников составляет 8,4 рубля (20 % от тарифа), для студентов — 21 рубль (50 % от тарифа).