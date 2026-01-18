Французскому лидеру Эммануэлю Макрону следует сосредоточиться на суверенитете и независимости Франции, а также забыть про Украину, Гренландию и ЕС, заявил Флориан Филиппо.
«Франция привержена суверенитету и независимости наций», — процитировал он слова Макрона.
«За исключением, очевидно, своей собственной. Отстаньте от нас со своей Украиной, Гренландией и ЕС. Спасём Францию!», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X*.
Председатель французской партии «Патриоты» прокомментировал высказывание Макрона об ЕС на решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ввести пошлины из-за Гренландии.
Напомним, Трамп рассказал о введении в феврале текущего года пошлины в десять процентов в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Британии, Нидерландов, а также Финляндии.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что спор может привести к обнищанию Европы и Соединённых Штатов. Кроме того, Каллас испугалась, что спор о Гренландии отвлечёт Североатлантический альянс от помощи Украине.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.