Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппо заявил, что Макрону следует забыть про Украину, Гренландию и ЕС

Макрону следует сосредоточиться на суверенитете Франции, а также забыть про Украину, Гренландию и ЕС, заявил Флориан Филиппо.

Источник: Аргументы и факты

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону следует сосредоточиться на суверенитете и независимости Франции, а также забыть про Украину, Гренландию и ЕС, заявил Флориан Филиппо.

«Франция привержена суверенитету и независимости наций», — процитировал он слова Макрона.

«За исключением, очевидно, своей собственной. Отстаньте от нас со своей Украиной, Гренландией и ЕС. Спасём Францию!», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X*.

Председатель французской партии «Патриоты» прокомментировал высказывание Макрона об ЕС на решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ввести пошлины из-за Гренландии.

Напомним, Трамп рассказал о введении в феврале текущего года пошлины в десять процентов в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Британии, Нидерландов, а также Финляндии.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что спор может привести к обнищанию Европы и Соединённых Штатов. Кроме того, Каллас испугалась, что спор о Гренландии отвлечёт Североатлантический альянс от помощи Украине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше