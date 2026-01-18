В Дании отреагировали на слова Трампа о пошлинах из-за Гренландии: страну застали врасплох

Накануне Трамп объявил о введении пошлин в 10%, а затем в 25% на ряд европейских стран — Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Финляндию, Нидерланды до заключения сделки по приобретению Гренландии. Их действие начнется 1 февраля.