В Дании отреагировали на слова Трампа о пошлинах из-за Гренландии: страну застали врасплох

В Дании ответили на планы США ввести пошлины из-за Гренландии. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил удивление в связи с объявленными Дональдом Трампом 10%-ми тарифами для ряда стран ЕС из-за Гренландии.
«Заявление президента [США] стало неожиданностью… Мы находимся в тесном контакте с Европейской комиссией и другими партнерами по этому вопросу», — передает слова министра агентство Ritzau.
Как пояснил глава МИД, размещение датских и натовских военных в Гренландии было направлено на укрепление безопасности в арктическом регионе.
Накануне Трамп объявил о введении пошлин в 10%, а затем в 25% на ряд европейских стран — Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Финляндию, Нидерланды до заключения сделки по приобретению Гренландии. Их действие начнется 1 февраля.
В свою очередь послы стран ЕС назначили экстренное совещание на фоне намерений Трампа ввести тарифы против стран за поддержку Гренландии.