Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения планирует вернуть оценку за поведение с 1 по 11 классы

РИА Новости: Минпросвещения планирует с 1 сентября вернуть оценку за поведение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Минпросвещения РФ планирует ввести выставление оценок за поведение с 1 по 11 классы, данная инициатива должна вступить в силу с 1 сентября 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

«Планируется, что отметки будут выставлять учащимся всех классов — с 1-го по 11-й. Напомним, что в ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс», — заявили в Минпросвещения.

В министерстве уточнили, что апробация оценки поведения идет с начала 2025/26 учебного года. В ней принимают участие 89 школ из семи пилотных регионов России, каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения.

«По итогам эксперимента будет выбрана одна модель. Ее введут в школах с 1 сентября 2026 года», — добавили в Минпросвещения РФ.

Ранее РИА Новости выяснило, что министерство подготовило проект приказа, который включает пункт с введением оценки за поведение в школах страны.

С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия началась апробацию системы оценивания поведения учащихся.

Главной задачей оценок поведения, по данным министерства, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием — выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.