Стало известно, сколько в среднем предлагают курьерам и водителям в России

Средняя заработная плата, предлагаемая в вакансиях для курьеров в России, за последний месяц составила почти 170 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе одного из крупнейших сервисов по поиску работы hh.ru.
По данным компании, показатель достиг 169,6 тысяч рублей. Самая высокая зарплата для этой профессии предлагается в Республике Северная Осетия-Алания (190,8 тысяч рублей), Кабардино-Балкарской Республике, Московской области, Ямало-Ненецком АО (по 190 тысяч рублей) и Удмуртской Республике (189,6 тысяч рублей).
Кроме того, как уточнили в hh.ru, предлагаемые зарплаты для водителей в стране за тот же период достигли 210 тысяч рублей. Лидерами по этому показателю стали Магаданская область (230 тысяч рублей), Республика Алтай и Ненецкий автономный округ (по 215 тысяч рублей), передает РИА Новости.
«Яндекс» планирует выпустить 20 тысяч роботов-доставщиков нового поколения к 2027 году. В компании отметили, что роботы четвертого поколения станут первыми, которые будут производиться серийно. Первые устройства появятся уже в ноябре и начнут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах России.