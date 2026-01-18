Стало известно, сколько в среднем предлагают курьерам и водителям в России

Кроме того, как уточнили в hh.ru, предлагаемые зарплаты для водителей в стране за тот же период достигли 210 тысяч рублей. Лидерами по этому показателю стали Магаданская область (230 тысяч рублей), Республика Алтай и Ненецкий автономный округ (по 215 тысяч рублей), передает РИА Новости.