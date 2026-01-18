Средняя предлагаемая зарплата курьеров в России составила почти 170 тысяч рублей

В список вошли разработчики ПО, дата-сайентисты, product-менеджеры, высококвалифицированные сварщики и токари. Наибольший прирост доходов ожидается у опытных разработчиков ПО: их средняя зарплата составит около 284 тысяч рублей в 2026 году.