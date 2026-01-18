Ричмонд
Средняя предлагаемая зарплата курьеров в России составила почти 170 тысяч рублей

Наиболее высокие зарплаты в вакансиях предлагают курьерам в Северной Осетии.

Источник: Комсомольская правда

Средняя предлагаемая зарплата курьеров в России составила 169,6 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса hh.ru.

В числе лидеров по обещанному заработку в вакансиях курьеров Северная Осетия. Там предлагают платить в 190,8 тысячи рублей. Следом идут Кабардино-Балкария, Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ со 190 тысячами рублей. Замыкает пятерку регионов с самыми соблазнительными вакансиями для курьеров Удмуртия (189,6 тысячи рублей).

Как писал сайт KP.RU, россиянам назвали профессии, где ожидается стремительный рост зарплат в 2026 году. Доход в новом году вырастет у высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий.

В список вошли разработчики ПО, дата-сайентисты, product-менеджеры, высококвалифицированные сварщики и токари. Наибольший прирост доходов ожидается у опытных разработчиков ПО: их средняя зарплата составит около 284 тысяч рублей в 2026 году.

Также заметно вырастут зарплаты финансовых аналитиков (117 тысяч рублей), специалистов по анализу данных и инженеров по машинному обучению (247 тысяч рублей), экспертов в кибербезопасности (90 тысяч рублей), product-менеджеров (130 тысяч рублей) и системных инженеров (92 тысячи рублей).