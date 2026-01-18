Российские авиакомпании изменят правила авиасообщений с 1 марта

С марта для российских авиакомпаний изменят правила для осуществления деятельности.
Авиакомпании РФ изменят правила авиасообщений. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.
«С 1 марта вступают в силу изменения в правила воздушных перевозок, утвержденные приказом Минтранса России № 341. Российские авиакомпании обяжут заранее уведомлять пассажиров об условиях перевозки, правилах изменения билетов, отказа от перелета и порядке возврата денежных средств, включая болезни или иные вынужденные обстоятельства», — пояснил парламентарий.
Он также отметил, что семьи с детьми смогут получить право на соседние места в самолете без дополнительной оплаты. Новые правила гарантируют, что дети до 12 лет и сопровождающие их взрослые смогут лететь рядом, даже если при покупке билета такие места не были указаны.