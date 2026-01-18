Ричмонд
В ГД рассказали, как изменятся выплаты работающих пенсионеров в 2026 году

РИА Новости: в августе 2026 года увеличатся выплаты для работающих пенсионеров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пенсионеры, которые работали в 2025 году и за которых работодатели делали отчисления в Соцфонд, могут рассчитывать на прибавку к пенсии с августа, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«В августе 2026 года выплаты повысят пожилым людям, которые после выхода на пенсию продолжали официально трудиться и за кого работодатели перечисляли страховые взносы в Социальный фонд России в прошлом году», — сказал РИА Новости Говырин.

Депутат отметил, что пенсии увеличат автоматически, исходя из той суммы, которая в прошлом году поступила в пенсионную систему.

«Право на перерасчет возникает независимо от того, сколько человек проработал — месяц или полный год. Сам размер прибавки зависит и от периода, который человек работал в прошедшем», — добавил парламентарий.

