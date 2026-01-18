Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп начал планомерно ликвидировать союзников Зеленского, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что уничтожение союзников Зеленского происходит на фоне притязаний Трампа на Гренландию.
«Это уничтожение всех его союзников. Это прямое уничтожение», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
По словам Соскина, Зеленскому следует перестать надеяться на помощь со стороны стран ЕС или американской стороны и уйти в отставку.
«Этот манифест Трампа по Гренландии — он полностью перечёркивает всю, извините, Украину», — заявил он.
Напомним, Трамп рассказал о введении в феврале текущего года пошлины в десять процентов в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Британии, Нидерландов, а также Финляндии.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал планы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по Гренландии неожиданными. По его словам, Копенгаген контактирует по этому вопросу с Еврокомиссией и другими партнёрами.