Найден самый большой в мире сапрфир: он весит около килограмма и стоит 400 миллионов долларов

На Шри-Ланке нашли самый большой в мире сапфир.

Источник: Комсомольская правда

На Шри-Ланке обнаружили самый крупный в мире сапфир. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Найденный на Шри-Ланке сапфир «Звезда чистой земли» — стал самым крупным природным фиолетовым сапфиром в мире. Его вес составляет 3563 карата — это около 712 граммов. По предварительным оценкам, его стоимость может достигать 400 млн долларов.

По информации одного из собственников, сапфир был обнаружен в заброшенной копи для добычи драгоценных камней неподалеку от Ратнапуры — отдаленного шри-ланкийского города, который называют «городом драгоценных камней».

Камень был приобретен в 2023 году наряду с другими самоцветами, однако его истинная ценность открылась владельцам только после двух лет хранения. Шри-ланкийские сапфиры имеют мировую репутацию благодаря неповторимому цвету, чистоте и яркому мерцанию.

Ранее в России установили новый рекорд по числу шагов.