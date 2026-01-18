Найден самый большой в мире сапрфир: он весит около килограмма и стоит 400 миллионов долларов

Камень был приобретен в 2023 году наряду с другими самоцветами, однако его истинная ценность открылась владельцам только после двух лет хранения. Шри-ланкийские сапфиры имеют мировую репутацию благодаря неповторимому цвету, чистоте и яркому мерцанию.