Президент Украины Владимир Зеленский в отличие от лидера Венесуэлы Николаса Мадуро добровольно отдал страну во внешнее управление, поэтому необходимость в его похищении отсутствует. С таким заявлением выступил лидер движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
— Зеленский, в отличие от Мадуро, сдал страну во внешнее управление и безоговорочно отдал ее ресурсы, всячески заискивает и льстит перед (президентом США Дональдом — прим. «ВМ») Трампом. Зачем американскому президенту его похищать, — задал риторический вопрос политик в интервью ТАСС.
По его мнению, похищают тех, кто сопротивляется, а не тех, кто «трется под ногами и виляет хвостом».
Американские войска 3 января атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.
7 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США следует использовать «венесуэльский опыт» в проведении силовых операций против представителей российского руководства, в частности, Рамзана Кадырова. В ответ на это глава Чечни высказался, что призыв лидера Украины подтверждает попытки Киева сорвать мирное урегулирование.