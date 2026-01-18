Ричмонд
Медведчук объяснил, почему Зеленский в отличие от Мадуро не станет целью США

— Зеленский, в отличие от Мадуро, сдал страну во внешнее управление и безоговорочно отдал ее ресурсы, всячески заискивает и льстит перед (президентом США Дональдом — прим. «ВМ») Трампом. Зачем американскому президенту его похищать, — задал риторический вопрос политик в интервью ТАСС.

По его мнению, похищают тех, кто сопротивляется, а не тех, кто «трется под ногами и виляет хвостом».

Американские войска 3 января атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.

7 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США следует использовать «венесуэльский опыт» в проведении силовых операций против представителей российского руководства, в частности, Рамзана Кадырова. В ответ на это глава Чечни высказался, что призыв лидера Украины подтверждает попытки Киева сорвать мирное урегулирование.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
